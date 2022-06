MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Pisa ha scelto il tecnico per la prossima stagione di Serie B. Dopo il doloroso addio di Luca D’Angelo (quattro stagioni alla guida del club), la società toscana starebbe per concludere la trattativa che porterebbe Rolando Maran sulla panchina nerazzurra.

Secondo gianlucadimarzio.com, infatti, l’entourage del tecnico ha avuto un incontro con il direttore generale del Pisa, Giovanni Corrado. I risultati del meeting sono stati positivi, dunque mancano solo gli ultimi dettagli prima di arrivare alle firme.

Per Maran (ex allenatore di Catania, Chievo, Cagliari e Genoa) si tratterebbe di un ritorno nella serie cadetta: la sua ultima esperienza in Serie B risale infatti alla stagione 2011/2012, anno in cui portò il Varese in finale playoff, ad un passo dalla Serie A.

