Pronostici ribaltati: a giocarsi la finale dei playoff di Serie B, valida per la promozione in A, se la giocheranno Venezia e Cittadella. Le due squadre, che hanno finito la stagione regolare al quinto e sesto posto, hanno battuto rispettivamente le favorite Lecce e Monza.

PLAYOFF SERIE B, I RISULTATI DELLE SEMIFINALI DI RITORNO





Per il Cittadella si tratta della seconda finale playoff della sua storia, dopo quella persa clamorosamente nel 2019 contro il Verona (vittoria per 2 – 0 all’andata, sconfitta per 3 – 0 al ritorno): il club veneto non ha mai partecipato a un campionato di Serie A.

Per il Venezia, in caso di vittoria, si tratterebbe invece di un ritorno che manca da ben 19 anni: nel 2002 il club giocò infatti la sua ultima stagione in Serie A, quando il proprietario era Maurizio Zamparini e il tecnico Cesare Prandelli.

IL PROGRAMMA

Domenica 23 maggio 2021 – ore 21.15 (andata)

Cittadella – Venezia

Giovedì 27 maggio 2021- ore 21.30 (ritorno)

Venezia – Cittadella