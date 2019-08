É giunta l’ora dello sfratto del “Renzo Barbera”. Dopo le numerose inadempienze della vecchia società e per permette l’insediamento della Hera Hora Srl, il sindaco Orlando ha disposto lo sfratto dello stadio comunale con la Polizia Municipale che è arrivata in mattinata per sgomberare lo stadio.

I dipendenti, che hanno continuato a lavorare al “Barbera” nelle ultime settimane nonostante il mancato pagamento degli stipendi, stanno lasciando la sede ma aspettano di sapere il da farsi, considerato che ancora non hanno avuto comunicazioni da parte della vecchia società (non c’è nessun rappresentante della dirigenza) e devono ancora incontrare la nuova. Nel frattempo stanno collaborando con gli agenti alla redazione del verbale di inventario.

Il Comune di Palermo nei giorni scorsi aveva inviato una Pec alla società, intimando lo sgombero dei locali entro l’1 agosto, cosa che non è avvenuta. Il Palermo aveva cercato di “resistere” chiedendo una proroga dal momento che sta proseguendo la sua personale battaglia con il ricorso al Tar del Lazio.

Gli agenti della Polizia Municipale, insieme ai tecnici del Comune, stanno facendo un’ispezione in tutti i locali dello stadio per garantire la messa in sicurezza di tutto il materiale (sia sportivo che amministrativo) contenuto nei locali. Sono state sostituite le serrature in modo da impedire l’accesso ai locali.

Ecco il comunicato del Comune di Palermo:

“Sono in corso le operazioni di sgombero degli uffici dello stadio Renzo Barbera a seguito del mancato adempimento della Us Città di Palermo alla ordinanza emessa nei giorni scorsi dal sindaco Leoluca Orlando. I funzionari e i tecnici della Amministrazione comunale stanno procedendo ad inventariare tutto quanto ancora presente all’interno degli uffici e provvederanno oggi stesso alla consegna del terreno di gioco alla società Hera Hora per l’utilizzo da parte della Ssd Palermo calcio. Su disposizione del sindaco un inventario separato e specifico si sta facendo per quanto riguarda trofei, coppe e cimeli storici”.



LEGGI ANCHE:

LORENZO BARBERA: “FARÒ PARTE DEL NUOVO PROGETTO”

GDS – PER LA PANCHINA RESTA IN CORSA SOLO PERGOLIZZI

MIRRI – COLELLA, CONTATTO. IL PALERMO SI AVVICINA A… CAPRI