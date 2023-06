MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Per il Pordenone Calcio la storia tra i professionisti si ferma oggi, mercoledì 14 giugno 2023″. Il quotidiano “Il Gazzettino” sentenzia la fine del club neroverde, che potrebbe dunque ripartire dal dilettantismo.

La speranza per il Pordenone, scrive il quotidiano, è quella di ripartire dalla Serie D, ma il rischio di ricominciare completamente da capo è esistente.

In ottica Serie C, per sostituire il Pordenone può sperare il Trapani. Il club granata ha vinto i playoff del girone I di Serie D ed è una delle squadre con piazzamento migliore in ottica ripescaggio.

