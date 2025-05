Potenza, De Giorgio: “Catania avversario non semplice. Stiamo bene fisicamente e mentalmente”

Pietro De Giorgio, allenatore del Potenza, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Catania, valida per il secondo turno dei playoff. I rossoblù arrivano a questo appuntamento dopo aver eliminato il Picerno con un convincente 2 – 0 al primo turno.

“Non incontriamo un avversario semplice ma credo che anche loro sanno di affrontare una sfida importante ed impegnativa. Abbiamo giocato contro poco tempo fa, perdendo una gara combattuta al 90′. Partita aperta, complessa per entrambe le squadre. Il Catania ha forza e struttura fisica. E’ una delle formazioni più strutturate del campionato, troveremo un ambiente difficile“, dice l’allenatore.

Poi aggiunge sulla propria squadra: “Stiamo bene fisicamente, ma anche mentalmente perchè il successo col Picerno ci ha dato l’entusiasmo che mancava e la forza di andare avanti. Vedo nei ragazzi tanta carica a livello mentale, questa deve spingerti ad andare oltre la stanchezza, la forza ed il sostegno del pubblico avversario. Non è vero che non abbiamo niente da perdere. Il nostro sogno è quello di passare il turno, anche se non sarà facile”.





