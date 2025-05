Palermo al lavoro per il Frosinone: esercitazioni su entrambe le fasi

Il Palermo prosegue la preparazione in vista della delicata sfida casalinga contro il Frosinone. Dopo due sconfitte consecutive contro Südtirol e Cesena, i rosanero sono chiamati a reagire per ritrovare morale e fiducia. La partita contro i ciociari rappresenta una sfida importante anche dal punto di vista mentale.

Dal punto di vista della classifica, i tre punti diventano fondamentali. La formazione guidata da Alessio Dionisi occupa attualmente il settimo posto con 48 punti, con il Cesena nono, appena fuori dalla zona playoff, distante solo una lunghezza. Un passo falso rischierebbe di far uscire il Palermo dalla zona playoff, rendendo lo scontro con il Frosinone una partita fondamentale.

Il report dell’allenamento odierno

Allenamento pomeridiano oggi a Torretta per il Palermo guidato da Alessio Dionisi. Dopo un avviamento motorio e tecnico i rosanero, divisi in due gruppi, hanno svolto esercitazioni su fase offensiva didattica e fase difensiva didattica. A concludere la seduta una partita in una porzione ridotta del campo.





LEGGI ANCHE

PALERMO BOCCIATO DAL GIOCO E DAI NUMERI