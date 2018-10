ROMA – PALERMO 5 – 0: 13′ p.t. Riccardi (R), 18′ p.t. Celar (R) su rigore, 2′ s.t. Semeraro (R), 6′ s.t. Marcucci (R) su rigore, 44′ s.t. Celar (R)

Seconda sconfitta nel campionato di Primavera 1 per il Palermo di Scurto. Nella trasferta di Roma è un dominio totale dei giallorossi che si impongono per 5-0 grazie anche ad una serie di ingenuità dei rosanero che regalano due rigori. Sugli scudi l’attaccante giallorosso Celar, autore di una doppietta. Per il Palermo, comunque, una battuta d’arresto che ci può stare contro una delle squadre più forti del campionato.

ORE 16.49 – Finisce qui. Roma batte Palermo 5-0.

45′ s.t. – Due minuti di recupero.

44′ s.t. – POKERISSIMO ROMA! Doppietta per Celar che ribadisce in rete dopo un palo colpito da Chierico.

42′ s.t. – Ammonito Rizzo per un fallo tattico sul neo entrato Buso.

38′ s.t. – Quarto e quinto cambio nella Roma: entrano Buso e Chierico, fuori Cangiano e Pezzella.

38′ s.t. – Bello schema del Palermo con Zamarion che evita il gol di Rizzo.

32′ s.t. – Ci prova il Palermo. Gran parata di Zamarion sul tiro dalla distanza di Sicuro.

28′ s.t. – Ultimo cambio nel Palermo: fuori Leonardi, dentro Marchese.

27′ s.t. – La prima vera occasione per il Palermo arriva a poco meno di 20 minuti dal termine con Birligea che va a un passo dal 4-1.

24′ s.t. – Celar spreca il quinto gol giallorosso calciando alto a due passi da Avogadri.

22′ s.t. – Quarto cambio nel Palermo: fuori Louka, dentro Birligea.

17′ s.t. – Doppio cambio anche nel Palermo: fuori Gallo e Cannavò, dentro Gambino e Minacori.

16′ s.t. – Doppio cambio nella Roma: fuori D’Orazio e Marcucci, dentro Besuijen e Simonetti.

13′ s.t. – Continua ad attaccare la Roma anche se con meno convinzione. Il passivo ormai è irrecuperabile per i rosa.

6′ s.t. – POKER ROMA. Trasforma Marcucci.

5′ s.t. – RIGORE PER LA ROMA. Clamoroso errore in disimpegno tra Fradella ed Avogadri che atterra Marcucci e regala un penalty.

2′ s.t. – TRIS DELLA ROMA! Celar scarta Avogadri e appoggia dietro per l’accorrente Semeraro che a porta vuota non fallisce.

1′ s.t. – Primo cambio nel Palermo. Entra Ruggiero al posto di Mendola.

ORE 16.03 – Comincia il secondo tempo.

ORE 15.47 – Termina il primo tempo. Una sola squadra in campo con la Roma nettamente superiore ai rosanero ed in vantaggio di due reti.

47′ p.t. – Non ce la fa il portiere della Roma, Cardinali, che viene sosituito. Al suo posto Zamarion.

45′ p.t. – Tre minuti di recupero.

39′ p.t. – Gioco interrotto più volte in questa fase. Due infortuni per il portiere della Roma, Cardinali, però sembra poter proseguire.

34′ p.t. – Splendida azione della Roma con Celar che sfiora il tris. Il suo colpo di tacco termina di poco fuori. Si salva il Palermo.

31′ p.t. – Ci prova il Palermo con un tiro dalla distanza di Mendola. Palla a lato.

24′ p.t. – Ammonito Cargnelutti per un fallo tattico su Santoro.

20′ p.t. – Palermo totalmente in bambola con Avogadri che evita il terzo gol.

18′ p.t. – RADDOPPIO ROMA! Celar trasforma dal dischetto.

18′ p.t. – RIGORE PER LA ROMA. Ingenuità in area di rigore rosanero con un evidente tocco di mano di Leonardi che regala un rigore alla Roma.

17′ p.t. – Miracolo di Avogadri su Celar lasciato solo in mezzo all’area di rigore. Si salva il Palermo.

13′ p.t. – RICCARDI! ROMA IN VANTAGGIO! Su una corta respinta della difesa rosanero, Riccardi conclude di prima intenzione e batte un non incolpevole Avogadri.

9′ p.t. – Poco dopo ci provano ancora i giallorossi con un tiro dalla distanza, palla larga.

8′ p.t. – Grande parata di Avogadri su un tiro dalla distanza di Pezzella. Roma vicina al vantaggio.

5′ p.t. – La Roma sembra avere un approccio migliore al match rispetto a quello del Palermo, un po’ troppo difensivo.

ORE 15.00 – Inizia il match! Roma in classico completo giallorosso, Palermo con maglia e pantaloncini bianchi con inserti rosanero.

Le formazioni ufficiali:

ROMA: 1 Cardinali, 2 Bouah, 3 Semeraro, 4 Bianda, 5 Cargnelutti, 6 Marcucci (cap.), 7 D’Orazio, 8 Pezzella, 9 Celar, 10 Riccardi, 11 Cangiano.

A disposizione: 12 Zamarion, 13 Santese, 14 Parodi, 15 Trasciani, 16 Nigro, 17 Simonetti, 18 Buso, 19 Bucri, 20 Besuijen, 21 Silipo, 22 Chierico, 24 Trovato.

Allenatore: Alberto De Rossi.

PALERMO: 1 Avogadri, 2 Petrucci, 3 Sicuro, 4 Leonardi, 5 Fradella, 6 Santoro, 7 Gallo A., 8 Mendola, 9 Cannavò, 10 Louka, 11 Rizzo (cap.).

A disposizone: 12 Al Tumi, 13 Buongarzoni, 14 Marchese, 15 Gambino, 16 Ruggiero, 17 Montaperto, 18 Minacori, 19 Birligea.

Allenatore: Giuseppe Scurto.

ARBITRO: Valerio Vigile (Cosenza).

Assistenti: Emanuele Bocca (Caserta) – Amedeo Fine (Battipaglia).

