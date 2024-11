Primavera 2, cambia l’orario di Palermo – Salernitana

Cambia l’orario di Palermo – Salernitana, match valido per l’ottava giornata di Primavera 2: i rosanero ospiteranno i campani al Pasqualino di Carini, il calcio d’inizio è stato anticipato alle ore 12.00, invece del consueto orario delle 14.30.

Buona occasione per i ragazzi di Del Grosso che dopo alcune batoste hanno vinto in trasferta in casa del Crotone rilanciandosi in classifica e andando alla ricerca della continuità.

Si prospetta una partita equilibrata: i rosa e i granata sono entrambi a 9 punti in classifica: una vittoria potrebbe far avvicinare il Palermo alla zona playoff.