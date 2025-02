Primavera, altra sconfitta in casa per il Palermo: il Pescara vince di misura

Il Palermo Primavera cade in casa contro il Pescara. Si tratta della seconda sconfitta consecutiva in campionato tra le mura amiche dopo quella contro l’Ascoli.

La squadra di Cristiano Del Grosso ha perso di misura nella gara valida per la 17a giornata del campionato Primavera 2. Decisivo è stato l’autogol di Martínez al minuto 72′, nato da un calcio d’angolo battuto dal Pescara.

Dopo questa sconfitta, il Palermo Primavera scivola al sesto posto. Il primo posto del Frosinone dista 10 punti, ma con una partita in meno. Il distacco dal Napoli, secondo, è meno utopistico: solo 6 punti. La prossima partita sarà in trasferta, sul campo della Salernitana.





L’allenatore del Palermo Primavera Cristiano Del Grosso ha commentato così la sconfitta contro il Pescara: “Dispiace non aver dato continuità alla scorsa vittoria, confido in una pronta reazione da parte dei ragazzi. Non siamo stati i soliti – ha dichiarato l’allenatore rosanero – bisogna rimettersi a lavoro per ripartire con ancora più energia”.

