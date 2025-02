Primavera, il Palermo non sa più vincere: sconfitta anche a Monopoli

Il Palermo Primavera di Del Grosso non sa più vincere. Il k.o. arrivato in casa del Monopoli nella gara valida per la 20a giornata del Campionato Primavera 2, che si aggiunge ai precedenti contro Pescara, Salernitana e Ternana, porta a quattro il conto delle sconfitte consecutive per i baby rosanero che rimangono a -3 dai playoff promozione data la pesante sconfitta interna del Benevento per 0 – 3 contro il Cosenza.

La partita appare sin da subito abbastanza bloccata, a testimonianza del fatto che il primo parziale si è concluso con il risultato di 0 – 0. Nella seconda parte di gara il Monopoli al minuto 71 riesce a stappare la gara passando in vantaggio grazie alla rete di Fracchiola. Nel finale inutili i tentativi di reazione da parte del Palermo che non riesce ad evitare l’ennesimo scivolone in stagione.

Continua dunque il momento no per i rosa, che avranno l’occasione di tornare alla vittoria sabato, 1 marzo alle ore 14:30, quando il Palermo affronterà il Pisa decimo in classifica al Pasqualino di Carini.





