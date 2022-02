MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Ezio Raciti presenta il derby col Palermo. “Una squadra costruita per fare un campionato al vertice e che ora è stata potenziata – osserva il tecnico del Messina – ha cambiato allenatore, giocano propositivi e aggressivi”.

Il Messina, però, non si tirerà indietro: “Andremo lì a giocarcela. Non possiamo ‘aspettarli’, sposteremo il baricentro in avanti. Le partite sono sempre aperte, dipende dall’approccio, speriamo che domani ci giri tutto a favore”.

Anche un commento sulla scomparsa di Zamparini: “Una persona correttissima, ha dato tanto alla Sicilia. Se n’è andato un pezzo importante del calcio siciliano e anche un uomo di carisma, faccio le condoglianze alla famiglia”, conclude.

LEGGI ANCHE

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PALERMO – MESSINA