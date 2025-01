Ranieri: “Dybala riempie il cuore, mi piaceva già a Palermo”

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha concesso una lunga intervista al “Corriere dello Sport” e tra gli altri temi ha parlato anche dell’importanza di Paulo Dybala per la squadra giallorossa.

“Lo vedo con il sorriso. Il sorriso è importante, chi arriva al campo col sorriso, come Paulo, facilita le cose e ti riempie il cuore. Dybala mi piaceva tanto già quand’era al Palermo. Per me sono tutti centrali, devono esserlo. Paulo è di un calcio superiore, ora gioca tanto perché sta bene, ma va salvaguardato. Lo tolgo non appena lo vedo stanco. Nel derby lui e Dovbyk hanno fatto un lavoro eccezionale, contribuendo al successo in modo decisivo”, afferma.

Dybala al Palermo ha vissuto anni memorabili, con la maglia rosanero ha collezionato 89 presenze in tre stagioni, segnando 21 gol. Oggi sotto la guida di Ranieri, Dybala sta vivendo un periodo di forma positivo: nelle ultime cinque partite ha segnato tre gol, tra cui spicca l’ottima prestazione nel derby vinto contro la Lazio.





