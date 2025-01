Palumbo: “Speriamo di vincere a Palermo per iniziare col piede giusto”

Antonio Palumbo è stato premiato per il secondo anno consecutivo come “Canarino dell’anno”. Il centrocampista, ormai uno dei giocatori più amati a Modena, sta vivendo una stagione molto positiva: in 19 presenze ha messo a referto quattro gol e ben otto assist. Il centrocampista ha anche parlato della prossima sfida in trasferta al “Barbera” contro il Palermo, una sfida cruciale per entrambe le squadre.

“Intanto speriamo di riprendere con una vittoria a Palermo per iniziare col piede giusto – ha ammesso – . Poi, spero le cose possano andare meglio del girone d’andata, abbiamo fatto un po’ fatica”.

“Quando vinci il derby è sempre bello, qui non si vinceva a Reggio da 74 anni. Porta serenità, ci viene riconosciuto, la gente viene allo stadio e noi scendiamo in campo fieri. Le partite successive abbiamo avuto consapevolezza. A Palermo ci crediamo, perché non dovremmo? Lucarelli, a Terni, ci ricordava sempre da quanti anni la Ternana non vinceva su vari campi… le battemmo tutte”.





