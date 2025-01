Calciomercato Palermo, Gytkjær rimane un obiettivo per l’attacco

Il Palermo non molla Christian Gytkjaer, attaccante danese in uscita dal Venezia. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, la trattativa, che sembrava ormai vicina alla chiusura con la Cremonese, ha subito un’improvvisa svolta. Il club rosanero ha deciso di muoversi con determinazione per rinforzare il reparto offensivo, rimescolando così le carte sul tavolo. Le prossime ore potrebbero essere decisive per chiarire il destino del bomber.

Nonostante l’interesse della Cremonese, il Palermo punta con forza su Gytkjaer per completare il reparto avanzato, già composto da Brunori, Le Douaron e Henry. L’allenatore Alessio Dionisi, infatti, sembra intenzionato a insistere con un sistema di gioco a due punte, rendendo necessaria un’altra pedina offensiva per affrontare la seconda metà della stagione. La società siciliana, quindi, è alla ricerca di un profilo che garantisca esperienza e capacità realizzativa, indipendentemente da una possibile partenza di Brunori, sul quale persistono voci di mercato.

Gytkjaer si è distinto nella scorsa stagione con il Venezia, segnando 12 gol tra regular season e playoff, contribuendo in modo determinante alla promozione in Serie A. Tuttavia, sotto la guida di Di Francesco, l’attaccante danese ha trovato pochissimo spazio in questa stagione. Con appena 330 minuti distribuiti su 14 presenze tra campionato e Coppa Italia, spesso partendo dalla panchina, il giocatore è alla ricerca di una nuova opportunità per rilanciarsi.





L’inserimento del Palermo nella trattativa complica i piani della Cremonese, che sembrava ormai a un passo dall’acquisto del giocatore. Il club rosanero, invece, appare deciso a rafforzare il proprio attacco per affrontare con ambizione il girone di ritorno. Con la necessità di migliorare la produzione offensiva, la società siciliana sta valutando ogni opzione per offrire a Dionisi le risorse necessarie a perseguire l’obiettivo della promozione.

LEGGI ANCHE

PALERMO, VENTI GIORNI PER TROVARE RISPOSTE