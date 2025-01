Foschi: “Palermo, Osti è una persona seria e una garanzia. Può fare bene”

Rino Foschi, storico ex dirigente del Palermo, nel consueto editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb ha parlato della scelta di esonerare Morgan De Sanctis: al suo posto, il club rosa ha scelto una figura d’esperienza come Carlo Osti.

“A Palermo e Salerno cambiano i direttori sportivi: evidentemente le società non erano contente del lavoro di chi c’era prima. Però sbagliamo tutti e non mi va di giudicare il lavoro degli altri dirigenti, sono stato dall’altra parte per tanto tempo e so che si può sbagliare. Ma di solito ho visto cambiare più gli allenatori che i direttori: due esoneri di due ds nella stessa settimana è un dato particolare”, scrive Foschi.

“Al posto di De Sanctis a Palermo arriva Carlo Osti, è un direttore che conosco molto bene: una persona seria, competente, una garanzia. È un direttore esperto, ha tutte le caratteristiche per fare bene. Ma tanto dipenderà da cosa chi gli chiederà di fare chi comanda ai piani alti del Palermo”, conclude.





