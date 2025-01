Palermo, tre partite su quattro al “Barbera”: venti giorni per trovare risposte

Il Palermo tra poco sarà chiamato a dimostrare il suo valore in campo per iniziare bene il 2025 e non perdere il treno playoff. Soprattutto al “Barbera”, dove gli uomini di Dionisi giocheranno in venti giorni tre partite su quattro.

A partire da domenica, con i rosanero che incontreranno il Modena di Mandelli in un match che si preannuncia complicato. I canarini vengono da due successi consecutivi e hanno superato il Palermo in classifica.

Palermo che il 19 sfiderà in Sicilia la Juve Stabia di Pagliuca, capace di ottenere quattordici punti in dieci trasferte. Domenica 29, invece, i rosa incontreranno la Reggiana in esterna; mentre il 31 tocca al Pisa, che chiude il mini tour de Force e potrà dare indicazioni per il futuro. Anche di Dionisi. Il Palermo dovrà fare di tutto per tentare la rincorsa. Lo riporta il Giornale di Sicilia.