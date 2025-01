Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Rino Tommasi, aveva 90 anni

Il mondo dello sport e del giornalismo piange la scomparsa di Rino Tommasi, morto all’età di 90 anni. Nato a Verona il 23 febbraio 1934, è stato una figura poliedrica: giornalista, conduttore televisivo, telecronista e organizzatore di eventi sportivi.

Profondo conoscitore di boxe e tennis, ha lavorato per anni alla Gazzetta dello Sport, ricevendo prestigiosi riconoscimenti dall’ATP come “Tennis Writer of the Year” nel 1982 e nel 1991. Negli anni ottanta, Tommasi lanciò il programma di successo “La grande boxe” e contribuì a portare in Italia sport americani come il football NFL e l’NBA, ampliando l’orizzonte sportivo televisivo nazionale.

Figura autorevole e innovativa, Tommasi fu scelto da Silvio Berlusconi per dirigere la redazione sportiva della nascente Canale 5, portando all’attenzione del pubblico nuovi format e approfondimenti. Tuttavia, boxe e tennis rimasero i cardini della sua carriera. Nel pugilato, fu anche promoter di eventi al Palazzo dello Sport di Roma, diventando il più giovane impresario del settore. Nel tennis, invece, ha formato con Gianni Clerici una delle coppie più amate e seguite delle telecronache, caratterizzata da competenza e ironia. Clerici lo soprannominò “ComputeRino” per la sua passione per numeri e statistiche, mentre Tommasi ribattezzò il collega “Dottor Divago” per il suo stile narrativo divagante.





Le sue invenzioni linguistiche sono rimaste nella memoria collettiva, arricchendo il lessico sportivo italiano con espressioni come “circoletto rosso”, “voleé agricola” e “punteggio isoscele”. Le sue telecronache, ricche di saggezza e battute argute, hanno segnato un’epoca e continuano a influenzare il linguaggio sportivo. Gianni Brera lo definì “un cervello matematico, capace di digressioni etico-fantastiche”, sottolineando l’eclettismo che lo rese unico nel panorama giornalistico italiano.

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha ricordato Tommasi come un protagonista indiscusso dello sport italiano, esprimendo vicinanza alla famiglia e al mondo dello sport, oggi in lutto. Con la sua scomparsa, se ne va un maestro di stile e competenza, capace di raccontare lo sport con passione e cultura, lasciando un’eredità indelebile per le future generazioni di giornalisti e appassionati.