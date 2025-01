Palermo, un altro club si inserisce nella corsa per Kasami. Tante pretendenti per Saric

Non soltanto il Palermo su Pajtim Kasami. Il centrocampista della Sampdoria è in uscita ed era stato accostato ai rosanero (qui l’articolo).

La trattativa era considerata in dirittura d’arrivo, ma poi ci sarebbe stato uno stop e nella corsa al calciatore si sarebbe inserito anche il Frosinone. I ciociari vorrebbero fortificare il centrocampo, come confermato dal contemporaneo interesse per Saric.

Proprio sul bosniaco ci sarebbero tante pretendenti. Spinge forte la Salernitana, ma si è parlato (a parte del Frosinone) anche del Cesena che lo avrebbe messo nel mirino.