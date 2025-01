Gautieri: “Il Sassuolo sta dominando il campionato, manca all’appello il Palermo”

“Il Sassuolo sta dominando un campionato. Insieme a Pisa e Spezia sta facendo un campionato incredibile“. Questa l’opinione di Carmine Gautieri sul torneo cadetto. Il tecnico è stato intervistato da Tuttomercatoweb e ha parlato anche di “delusioni”.

“Mancano Palermo, Salernitana, Samp e Frosinone: quando ti trovi nelle zone basse e sei abitato a lottare per il vertice rischi di non venirne fuori”. Poi, la C e l’ex Baldini.

“Il Pescara era partito fortissimo. La C è un campionato difficile ma l’allenatore è un top player, non ha nulla a che vedere con la categoria. Baldini riesce a capire e gestire i momenti: è un grande allenatore e una persona equilibrata”.