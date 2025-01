Reggiana, Sersanti: “Palermo squadra forte, ma cercheremo la vittoria”

Alessandro Sersanti, centrocampista classe 2002 della Reggiana, è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato della sfida in programma domenica contro il Palermo.

“Sappiamo di dover affrontare una squadra molto forte – ha ammesso – . Continuiamo a lavorare sui i nostri principi, a fare il nostro gioco: non ci interessa chi scenderà in campo tra i nostri avversari, non guardiamo in faccia nessuno ma giochiamo per vincere, sopratutto davanti il nostro pubblico. Arriveremo pronti per giocare una grande partita”.

Sersanti ha spiegato cosa si aspetta dalla partita: “Dobbiamo avere la consapevolezza delle nostre ultime partite, continuare su quelle prestazioni e non farci influenzare dall’ultima sconfitta. Penso che domenica torneremo in campo sempre al 110%, continuando a correre dietro agli altri, anche perché sono una squadra forte, quindi dobbiamo andare di più rispetto agli avversari. Sarà una delle partite più importanti, perché bisogna dare continuità al percorso e in Serie B non possiamo lasciare tanti punti indietro“.





Sempre sul Palermo, dice: “Certamente sono forti e non possiamo sottovalutarli. Anche all’andata non avevano mai vinto in casa prima di affrontarci, quindi non stiamo a guardare queste cose. Chiunque venga da noi dobbiamo voler imporre il nostro gioco e cercare di conquistare la vittoria a tutti i costi”.

