Foschi: “Pohjanpalo? Sarebbe un bel colpo per il Palermo. Che coppia con Brunori”

Rino Foschi, storico ex dirigente del Palermo, è intervenuto su TMW e ha commentato le ultime notizie relativa al calciomercato rosanero, che riguardano nello specifico il possibile arrivo di Joel Pohjanpalo.

“A Venezia aria di contestazione per la possibile partenza di Joel Pohjanpalo. È un ottimo attaccante che sarebbe un bel colpo per il Palermo. Con Brunori formerebbe una grande coppia. Capisco il malcontento dei tifosi del Venezia, dietro una cessione però ci sono mille sfaccettature. Non tutte le colpe sono delle società, dietro le quinte ci sono tante manovre, magari da parte degli agenti o intermediari interessanti. Oggi il mercato lo decidono agenti e calciatori”, scrive Foschi.

“Giuste o sbagliate che siano queste sono le regole del calcio. I tifosi si mettano il cuore in pace: non è il primo caso e non è l’unico calciatore che potrebbero perdere negli anni. Oggi è difficile programmare perché da un momento all’altro qualche calciatore potrebbe abbandonarti. Sono le nuove regole del mercato e bisogna adattarsi”, si legge.





Foschi scrive anche dell’impatto avuto da Sirigu: “Lo presi a pochi euro dal Venezia al Palermo. Una segnalazione del suo procuratore poi trasformata in una mia consultazione con Beppe Corti e lo portammo in rosanero. È stato un ottimo portiere e come per tutti ci sono degli alti e bassi. Ma aspetto di vedere nuovamente protagonista Gomis a cui sono molto affezionato. Bello vederli insieme nel Palermo. Domenica avrò l’occasione di vedere da vicino Sirigu perché sarò spettatore di Reggiana – Palermo. Sarà un piacere rivedere i rosanero dal vivo”.

