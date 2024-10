Reggina – Acireale in tv e streaming: c’è la diretta gratis, quando e dove vederla, link / Serie D

Si torna in campo per il recupero di Reggina – Acireale. La partita, valida per la quinta giornata, era stata sospesa alla fine del primo tempo per un malore dell’arbitro. Ora si riprenderà dal secondo tempo col risultato di 0 – 1 per i siciliani, in vantaggio grazie al gol segnato da Di Mauro. Gli uomini di Pergolizzi giocheranno in dieci uomini a causa dell’espulsione per Ba. Calcio d’inizio alle ore 15 di oggi, mercoledì 16 ottobre. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

REGGINA – ACIREALE IN TV E STREAMING LIVE: DOVE VEDERE IL MATCH IN DIRETTA GRATIS, CANALE, ORARIO

La Reggina, in occasione del recupero della gara con l’Acireale, per venire incontro ai tifosi che hanno acquistato il biglietto e non potranno recarsi allo stadio considerato il giorno lavorativo, trasmetterà il secondo tempo in chiaro sulla piattaforma del sito ufficiale.

COME VEDERE LA PARTITA SU UN TELEVISORE

Per vedere lo streaming su una tv serve una smart tv connessa a internet oppure una console supportata. Altrimenti va collegato il proprio pc, smartphone o tablet alla televisione: per farlo si possono utilizzare dispositivi wireless come Google Chromecast o Amazon Fire stick, oppure collegare all’uscita HDMI il proprio pc, smartphone o tablet alla tv usando il cavo specifico.