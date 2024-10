Pastore: “Cavani era unico. E poi Ilicic… a Palermo ci siamo divertiti tanto”

Javier Pastore ricorda i tempi di Palermo: l’ex fantasista è stato intervistato da Diretta.it. Rispondendo a diverse domande ha anche parlato dei calciatori più forti con cui ha giocato, citandone due dei tempi con cui ha giocato in rosanero.

“Come centravanti puro per me Cavani era unico – afferma Cavani -. Fin da Palermo ho sviluppato un’intesa enorme con lui, sia dentro sia fuori dal campo. In campo sapevo dove fosse scattato anche prima di guardarlo. Dopo Messi credo che Neymar sia stato il più geniale, vedeva cose che gli altri non vedevano, aveva una creatività unica. E poi ce n’è un altro…. Ilicic. Con lui a Palermo ci siamo divertiti tanto. Ma proprio tanto!”.

Pastore ha giocato con Cavani sia con la maglia del Palermo nella stagione 2009/10, ma anche con quella del Psg dal 2013 al 2018. Con Ilicic invece l’unica stagione insieme è stata quella 2010/11.