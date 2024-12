Repubblica – “Brunori chiede strada: Dionisi pensa a lui per far gol al Catanzaro”

“Brunori chiede strada. Anzi, una superstrada con tanto di corsia preferenziale per aumentare i giris uoi e di un attacco che non funziona perché tra i peggiori della B in quanto a pericolosità, dalla media imbarazzante di appena uno gol a partita”.

Questo l’incipit dell’edizione odierna de La Repubblica che analizza la situazione del Palermo in avanti contro la Carrarese. Gli esperimenti Henry e Le Douaron hanno fallito e ora tocca al bomber di Macaé tentare di risollevare il reparto.

Nell’ultima gara è stato preferito al francese ex Brest e pare che Dionisi stia lavorando al suo recupero in squadra. A Carrara è stato in campo 30 min, numero che potrebbe aumentare domenica.





“Cuore e motivazioni per scardinare le porte avversarie dove gli altri hanno fallito. E magari ritrovare quella confidenza con le marcature che latitano da un po’. Brunori non segna su azione da sette mesi, dal 5 maggio in occasione del 2-2 con l’Ascoli; per il resto, solo un centro su rigore contro la Juve Stabia in quest’annata”, si legge.