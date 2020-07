L’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, e il direttore sportivo, Renzo Castagnini, stanno lavorando per costruire la rosa per la prossima stagione; i profili seguiti sono tanti e non c’è fretta spasmodica dato che il calciomercato, ufficialmente, inizia il primo settembre.

Come riportato su Repubblica, il centrocampista De Rose e il difensore Garufo sono due nomi caldi per il Palermo. Per l’attacco, invece, si segue la pista che porta a Matteo Di Piazza e piace anche l’attaccante del Monza Brighenti.







Dalla rosa dell’anno scorso, otto “big” saranno confermati, mentre potrebbe rimanere anche Andrea Rizzo Pinna. Il Palermo, però, sta ancora cercando il prossimo allenatore. Fabio Caserta dovrebbe restare un altro anno alla Juve Stabia, così va in pole Pecchia.

Meno probabile il ritorno in Sicilia di Roberto Boscaglia, al momento sulla panchina della Virtus Entella. La sensazione, comunque, è che bisognerà attendere ancora tanto tempo per conoscere il nome del nuovo allenatore.

