“Bufera su Holdsworth”. Questo il titolo scelto da Repubblica Palermo per riportare e commentare il caso del momento nel club rosanero, con la auto-nomina di Dean Holdsworth a nuovo direttore sportivo sul suo profilo Linkedin, costringendo il Palermo a rilasciare un comunicato in merito alle notizie date “dagli organi di informazione” (quando in realtà è stato proprio l’advisor inglese sul proprio profilo a suscitare imbarazzo).

DUE BELLE NOTIZIE PER STADIONEWS. QUALCUNA MENO PER IL PALERMO

La cronaca dei fatti (e il commento) vengono affidati a Massimo Norrito: “Un elefante che entra in un negozio di cristalli. Dean Holdsworth si è mosso con la stessa delicatezza e sensibilità e, allo stesso tempo, ha prodotto gli stessi sfracelli. Una evidente invasione di campo, tanto maldestra quanto deleteria”. Un autogol che non è piaciuto a molti.

Il quotidiano ribadisce il proprio punto di vista improntato allo scetticismo verso la nuova proprietà “di cui si sa poco o nulla” e la perplessità in merito alla solidità dei vari progetti, con Holdsworth che mette in atto la propria strategia social, facendo una invasione di campo (anche per quanto concerne la questione Paganini); il tutto mentre Foschi è a Milano per occuparsi del mercato in qualità di punto di riferimento della società (vecchia e nuova).

