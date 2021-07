MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il mercato del Palermo dipenderà dalla cessione, o dalla permanenza, di Lorenzo Lucca. Il talento classe 2000, stando a quanto riporta Fabio Tartamella su La repubblica, difficilmente rimarrà in Sicilia e i dirigenti rosanero stanno già pensando a un sostituto adeguato.

I nomi sul mercato sono i soliti: dagli attaccanti che hanno disputato l’ultimo campionato a Bari, Pietro Cianci e Leonardo Candellone, a Luca Pandolfi della Turris. I tre profili corrispondono all’attaccante richiesto da Giacomo Filippi: un centravanti esperto per la categoria.

Il Palermo, inoltre, è in cerca di giocatori per fare il salto di qualità anche in altri reparti. Anche se molto complicato, il club rosanero potrebbe puntare Cosimo Chiricò, uno dei trequartisti top della serie C, che ha giocato una grande stagione col Padova. Non solo sulla trequarti: il club siciliano è in cerca anche di un difensore. Nella lista risulta Nicola Pasini del Vicenza, che vanta diverse stagioni nel terzo campionato italiano.

LEGGI ANCHE

MERCATO PALERMO: MAROTTA IN STAND BY. IL GUBBIO PUNTA SARANITI