Ripresa allenamenti, ipotesi 4 maggio prende piede

Il calcio italiano, così come tutto il paese, aspetta il via libera per la ripresa. C’è chi, come per il presidente della Lazio Claudio Lotito, spinge per ricominciare sin da subito gli allenamenti, ma l’ipotesi al momento più accreditata è quella che porta al 4 maggio come data in cui si potrà riscendere in campo.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, molto probabilmente a livello governativo ci saranno delle proroghe delle restrizioni mirate a evitare assembramenti per il 25 aprile e 1 maggio. Anche per questo la data di ripresa per il calcio, che non avrà corsie preferenziali, è fissata per il 4 maggio.

La fase 2 potrebbe quindi ricominciare a inizio maggio, sempre a patto che sia graduale e con un livello di controlli elevato.

