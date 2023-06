MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Catania sta sistemando gli ultimi dettagli prima di ufficializzare la sede del ritiro. La preparazione estiva si svolgerà a Zafferana Etnea dal 24/26 luglio fino al 10/13 agosto (date da stabilire) e si stanno svolgendo diversi lavori per migliorare l’impianto.

Secondo quanto riportato su ‘La Sicilia’, l’impianto sarà sottoposto a un lavoro di radicale sistemazione del fondo del campo a spese dell’amministrazione locale. La ditta Piagreen, che ha curato il manto del “Massimino”, ha provveduto alla livellatura del terreno ed è in programma la semina. Il Comune sta anche provvedendo a sistemare gli spogliatoi con dei lavori all’ingresso e con la tinteggiatura della struttura.

Si lavora anche sull’agibilità della tribuna. Al momento vige un ordine di inagibilità dovuta alla presenza dell’isola ecologica proprio accanto alla struttura. Ma, prima ancora dell’accordo tra Zafferana e il Catania, gli amministratori hanno deciso di spostare il deposito dell’umido in un altro sito, evitando comunque il crearsi di cattivi odori.

In queste ore, negli uffici del Comune, i dipendenti sono al lavoro per produrre certificati e richieste per l’agibilità, carteggio che verrà presentato in Questura e in Prefettura, a Catania, in tempi brevissimi.

