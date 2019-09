ORE 14.24 – Anche i rosanero sono in campo per il riscaldamento.

ORE 14.19 – Il Roccella e i portieri del Palermo entrano in campo per il riscaldamento.

Una trasferta per continuare la corsa in vetta alla Serie D e la rincorsa alla promozione. Il Palermo sfida il Roccella al “Macrì” di Locri, stadio scelto dai calabresi tanti tifosi in arrivo dalla Sicilia e da tutta la Locride per assistere al match contro i rosanero.

Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio ore 15):



ROCCELLA (in attesa)

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Doda, Lancini, Crivello, Vaccaro; Kraja, Martin, Martinelli; Felici, Ricciardo, Santana.

A disposizione: Fallani, Bechini, Accardi, Ambro, Ficarrotta, Lucera, Mauri, Langella, Peretti.

Allenatore: Rosario Pergolizzi.

ARBITRO: Simone Taricone (Perugia).

ASSISTENTI: Emanuele Spagnolo (Reggio Emilia) – Giuseppe Cesarano (Castellammare di Stabia).

