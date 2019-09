Un match speciale e una storia di raccontare. Ad assistere a Roccella – Palermo c’è anche Salvatore, 37 anni: lo abbiamo incontrato a un passo dallo stadio Macrì di Locri dopo essere giunto da Roma per quello che per lui è un vero e proprio “derby del cuore”.

La sua storia è davvero speciale: nato e cresciuto nella Capitale, la sua famiglia è originaria di Roccella da parte di mamma, mentre suo padre (medico) ha lavorato a Palermo e ha mantenuto un legame fortissimo con la Sicilia, al punto da rendere Palermo una seconda casa.

Salvatore è un grandissimo appassionato di calcio: tifoso della Roma e presente alle grandi trasferte giallorosse (compresa la semifinale di Champions a Liverpool), ma nel suo cuore ci sono anche Roccella e Palermo. E il primo scontro diretto fra le due squadre erano un evento che non si poteva perdere, in attesa di tornare nel capoluogo siciliano anche per la partita di ritorno.

La routine “da trasferta” è stata la solita, ma la giornata e le emozioni non possono che essere speciali: il tempo di una visita alla nonna materna a Roccella e poi subito a Locri per vedere la partita assieme ad alcuni amici della Curva Nord Inferiore. Il cuore è ovviamente diviso a metà, ma qualunque sarà il risultato, per Salvatore da Roma sarà un giorno di festa.

