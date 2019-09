Tris nelle prime tre giornate e primo posto in campionato. Il Palermo scende in campo a Locri contro il Roccella per centrare l’obiettivo e ripetere una situazione che manca da 13 anni, visto che anche in serie B negli ultimi due anni i rosanero non erano riusciti a fare filotto in avvio.

LE PROBABLI FORMAZIONI DI ROCCELLA – PALERMO

Come riportato dal Giornale di Sicilia, l’ultima volta risale alla stagione 2006/07 quando il Palermo ha sconfitto in sequenza Reggina, Lazio e il Catania nel derby. Allora fu primato in classifica in solitaria e anche stavolta (a seconda dei risultati di Acireale e Biancavilla) la storia potrebbe ripetersi, seppur in Serie D.

Un filotto in avvio sfiorato con Iachini nel 2015/16 (pari alla terza col Carpi), mentre l’ultimo tris di vittorie consecutive in assoluto risale alla scorsa stagione, quando il Palermo di Stellone iniziò il proprio ciclo di vittorie consecutive contro Carpi, Cosenza e Pescara.

LEGGI ANCHE

GDS – ROCCELLA – PALERMO: FICARROTTA IL GRANDE EX

ROCCELLA – PALERMO: DOVE VEDERLA IN DIRETTA STREAMING E TV

ELEVEN SPORTS: CON STADIONEWS UNO SCONTO SULL’ABBONAMENTO