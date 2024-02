Salernitana, Inzaghi contro l’ex rosa Sabatini: “Pago per suoi errori. Nessuna lealtà”

Fabio Liverani è il nuovo allenatore della Salernitana al posto di Pippo Inzaghi. Una decisione presa anche dall’ex Palermo Walter Sabatini che ha pubblicamente chiesto scusa all’ex tecnico in conferenza stampa. “Mi devo scusare con lui, non l’ho aiutato abbastanza. Avrei dovuto portare prima alcuni giocatori e non l’ho fatto. Mi scuso”.

Parole che non sono andate giù a Inzaghi, pronto a rispondere via Instagram con un messaggio eloquente. “A poco servono oggi le frasi consolatorie del direttore Sabatini, anche perché non vedo il senso di chiedere scusa su un proprio errore e tagliare la testa ad un altro.

“Io vivo per il calcio e per la lealtà che mi ha insegnato è per questo che amo la tifoseria, perché è leale e purtroppo è ciò che vorrei anche all’intero dell’ambiente ma forse sono utopico”, conclude.