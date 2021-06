MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Tutto tace e nulla si muove riguardo la cessione della Salernitana. Gabriele Gravina lo aveva annunciato: avrebbe atteso decisioni definitive sulla cessione del club granata fino a venerdì (tra due giorni n.d.r.) poi sarebbe passato alle maniere forti.

“Se Lotito non riuscirà a mettere insieme un trust credibile entro venerdì, non potrà iscrivere al prossimo campionato la Salernitana”. Il regolamento Noif sulle multiproprietà impedisce infatti al patron Claudio Lotito possedere contemporaneamente due club in Serie A (possiede infatti già la Lazio).

Ad oggi si sono alternate tante voci su possibili interessati per il trust o per la cessione definitiva. Ma non si è mosso nulla. Entro il 25 giugno la Figc attende risposte. Pena? La mancata iscrizione al campionato.

