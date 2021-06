Si accende l’assemblea di Lega con la bagarre tra il presidente della Lazio Claudio Lotito e il presidente della Serie A Paolo Dal Pino. La Salernitana, attualmente di proprietà del patron biancoceleste, non è stata invitata alla riunione nonostante l’accesso in A: da qui le vibranti proteste di Lotito che, intervenuto a inizio dibattito, ha dichiarato di voler boicottare la seduta.

Ne è scaturito un acceso dibattito con Dal Pino che ha ricordato al presidente biancoceleste/granata come in teoria non potesse prendere parte all’incontro in veste di rappresentante della neopromossa da diktat dello statuto federale. Lo riporta Calcio e Finanza.





Inoltre Lotito è formalmente squalificato per il caso tamponi nella Lazio: poteva quindi esprimere il proprio giudizio in maniera limitata e non su tutti i temi. Infine dal Pino ha anche sottolineato come Lotito, in quel momento, rappresentasse soltanto il club biancoceleste.