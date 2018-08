È un Palermo dai due volti quello che ha pareggiato contro la Salernitana. Benino nel primo tempo, dove sono state create due occasioni per poter fare gol, male nella ripresa pur senza soffrire eccessivamente. L’occasione più ghiotta della gara è di Trajkovski, uno dei migliori in campo.

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA

Il Giornale di Sicilia salva pochi rosanero, tutti appiattiti nella mediocrità di una gara avara di emozioni. Gli unici voti positivi sono per Bellusci, Fiordilino e Murawski. Gli altri si aggirano intorno al 5, compreso Brignoli, autore di una papera che poteva costare caro. Ecco i voti: Brignoli 5, Szyminski 5.5, Bellusci 6.5, Rajkovic 5.5, Salvi 5, Murawski 6, Fiordilino 6, Mazzotta 5.5, Trajkovski 5.5, Moreo 5.5, Nestorovski 5, Haas 5.5.

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

Per La Gazzetta dello Sport, invece, non ci sono insufficienti tra le fila dei rosanero. Migliore in campo Alessandro Salvi, che nel primo tempo va vicino al gol dopo un gran lancio di Bellusci. Premiato anche Trajkovski, che prova a muovere qualcosa in attacco. Ecco i voti: Brignoli 6, Szyminski 6, Bellusci 6.5, Rajkovic 6, Salvi 7, Murawski 6.5, Fiordilino 6, Mazzotta 6.5, Trajkovski 6.5, Moreo 6, Nestorovski 6, Haas 6.

GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH

Repubblica indica Moreo e Nestorovski come i peggiori in campo. La coppia d’attacco del Palermo non si è resa mai pericolosa, anche se i palloni giocabili sono stati pochi. Il migliore in campo risulta Trajkovski, l’unico 6.5 tra i rosa. Ecco i voti: Brignoli 5.5, Szyminski 6, Bellusci 6, Rajkovic 6, Salvi 6, Murawski 6, Fiordilino 6, Mazzotta 5.5, Trajkovski 6.5, Moreo 5, Nestorovski 5, Haas 6.