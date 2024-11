Sampdoria, col Palermo sarà emergenza: tante assenze

“Emergenza per la Sampdoria in vista della sfida contro il Palermo”. Scrive così Il Secolo XIX, sottolineando come la squadra di Sottil si trovi ad affrontare l’importante trasferta al “Barbera” in condizioni tutt’altro che favorevoli a causa di assenze e problemi legati all’infortuni.

La situazione legata agli infortuni di giocatori fondamentali è complicata: Coda è indisponibile, mentre Borini resta in forte dubbio per la trasferta contro i rosa a causa di un problema al polpaccio. A questi si è aggiunto anche Bartosz Bereszyński.

Il terzino destro polacco, durante la sfida tra Portogallo e Polonia di Nations Legaue, è stato costretto a lasciare il campo al 32’ del primo tempo per un problema alla coscia destra e di sicuro salterà la gara col Palermo.





L’assenza del capitano rappresenterebbe una tegola per Sottil, che stava lavorando sul nuovo modulo 4-2-3-1, dove Bereszynsky avrebbe potuto tornare a coprire il suo ruolo naturale di terzino destro. Con lui fuori dai giochi, sarà Venuti a occuparsi della fascia destra.

