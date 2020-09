Mario Santana è pronto a mettersi in gioco anche in Serie C. Le motivazioni per il capitano del Palermo saranno doppie in questa annata: come riportato da Il Giornale di Sicilia, l’argentino, oltre alla promozione inseguirà un prestigioso obiettivo personale.

Il capitano del Palermo potrebbe diventare l’unico calciatore della storia rosa ad aver segnato in tutte e quattro le categorie. L’argentino ha infatti segnato con il Palermo in Serie A, B e D. Basta quindi un solo gol per lasciare un segno indelebile per i colori rosanero.





Record raggiunto o meno, Santana sarà una pedina fondamentale del gruppo di Boscaglia: un simbolo e un punto di riferimento sia in campo che fuori, in egual maniera per i giovani e per i veterani.

