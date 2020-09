Corsino e Marong non faranno parte del gruppo del Palermo per la Serie C. È questa l’inevitabile decisione presa dalla dirigenza rosa, riporta Il Giornale di Sicilia, che a causa delle liste bloccate ha optato per tenere liberi due importanti slot, non dando quindi l’opportunità ai due calciatori.

Corsino e Marong hanno vissuto un periodo di prova in quel di Petralia che a questo punto, ne il centrocampista ne il difensore hanno passato. I due sono stati trattati in ritiro al pari degli altri membri del gruppo, partecipando attivamente a tutte le sedute, anche in quelle di tattica.





Lo stesso periodo di prova era stato proposto ad Ambro e Ficarrotta, che avevano però rifiutato considerando l’offerta inaccettabile. I due calciatori hanno poi trovato squadra, rispettivamente alla Vibonese e al Sant’Agata.

LEGGI ANCHE

SANTANA, DUPLICE OBIETTIVO CON IL PALERMO

PALERMO, CHI È ODJER