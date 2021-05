Guillermo Barros Schelotto racconta la sua esperienza a Palermo. L’ex allenatore di Boca e Los Angeles Galaxy è tornato ai giorni passati in Sicilia in un’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb: la voglia è quella di fare un altro tentativo in Italia.

“Sarebbe bello ritornare. A Palermo purtroppo non ho avuto modo di lavorare: mi aveva chiamato il presidente Zamparini che in quel momento era vicino a Pedrag Mijatovic con cui avevo avuto dei contatti già da mesi – racconta -. L’idea mi era piaciuta. Abbiamo fatto quattro partite ma non mi avevano dato la licenza per allenare”.





“Dovevo seguire il corso a Coverciano e intanto seguire la squadra – prosegue -. Non era professionale quello che mi proponeva Zamparini, ossia stare a Coverciano tre volte a settimana per prendere il patentino. Non avrei potuto seguire la squadra come sarebbe stato giusto fare. Ora è tutta un’altra storia e sono pronto anche per l’Italia. Vazquez? Tornerà in Italia. Ha reso nel migliore dei modi. È un calciatore straordinario, deve tornare in Serie A, dove fa la differenza”.

