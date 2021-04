L’allenatore del Monopoli, Giuseppe Scienza, è intervenuto in conferenza stampa post partita per commentare la vittoria in rimonta della sua squadra contro il Palermo.

“All’inizio pensavo che ci avrebbero messo a ferro e fuoco. Il Palermo avrebbe dovuto e potuto palleggiare e gestirla di più, avremmo dovuto avere più difficoltà e invece la squadra ha avuto più energie e ha avuto un cuore enorme. Non abbiamo sofferto mai”.





Scienza è tornato sulle dichiarazioni degli ultimi giorni, quando ha definito “illogico” giocare la partita col Palermo: “Non cambio idea, è stata una forzatura giocare. Oggi non siamo stati tutelati, ci sono stati messi i piedi in testa sul discorso salute, se avessimo perso non sarebbe cambiato niente. È stata una vittoria trionfale, ma in una giornata che non doveva esistere.”.

“Sono commosso. È stato un mese duro, ma oggi lo spazziamo via. Ho rivisto i ragazzi dopo un mese, dalla partita contro l’Avellino. È uno dei punti più alti della mia carriera. La vittoria la dedichiamo alle persone colpite dal Covid”.

