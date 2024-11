Semplici: “Mi auguro di tornare presto in panchina. Pisa e Spezia stanno meritando”

Leonardo Semplici, ex allenatore di Pisa e Spezia tra le altre, ha rilasciato un’intervista per TMW in cui ha affrontato diversi temi, tra cui il suo possibile ritorno in panchina e un’analisi sull’attuale campionato di Serie B.

”Mi auguro di tornare presto ad allenare – afferma – . Mi sto preparando e documentando, guardo la Serie A , Serie B e il calcio estero, ma sopratutto mi tengo pronto per un eventuale chiamata, con l’obiettivo di cercare attraverso le qualità dei giocatori di centrare l’obiettivo che la società mi chiederà”.

Per quanto riguarda la Serie B, Semplici ha analizzato così il campionato: “È molto avvincente e tra i più difficili. Puoi vincere e perderle con tutti. Pisa e Spezia stanno meritando la classifica che hanno, non erano tra le favorite, ma stanno facendo talmente bene che sono convito saranno protagoniste fino in fondo”.





