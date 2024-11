Elia: “Ritorno a Palermo? Non vedo l’ora, sarà molto particolare”

Salvatore Elia, ex esterno del Palermo e ora allo Spezia, è stato intervistato su “Radio Sportiva” e ha parlato dell’imminente ritorno al “Barbera”, in programma il primo dicembre, in occasione della sfida tra le due squadre.

”Per me sarà molto particolare – afferma – . Non vedo l’ora, sono le partite più belle quelle in cui si ritrovano le ex squadre. Sono gare che si cerca di preparare nello stesso modo ma alla fine non ci si riesce mai”.

Elia ha indossato la maglia rosanero solo per una stagione, dove ha collezionato dieci presenze e messo a referto tre gol. Per lui è stata un’annata molto difficile, condizionata da un grande infortunio al ginocchio, stop che lo ha costretto a concludere la stagione in anticipo.





