La Serie A ricomincia dopo la sosta per le feste e si scende in campo per l’ultima gara del girone d’andata. La Lazio apre la 18a giornata sul campo del Brescia, mentre la Juventus riceve il Cagliari. C’è attesa per il “nuovo” debutto di Ibrahimovic in Milan – Sampdoria. Chiude il big match di giornata, Napoli – Inter.

LE PARTITE

Domenica 5 gennaio

Brescia – Lazio: ore 12.30

Spal – Verona: ore 15.00

Genoa – Sassuolo: ore 18.00

Roma – Torino: ore 20.45

Lunedì 6 gennaio

Bologna – Fiorentina: ore 12.30

Atalanta – Parma: ore 15.00

Juventus – Cagliari: ore 15.00

Milan – Sampdoria: ore 15.00

Lecce – Udinese: ore 18.00

Napoli – Inter: ore 20.45

