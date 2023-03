MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Ultimo turno di Serie A prima della sosta per le Nazionali. Il programma di giornata inizia con una vittoria di misura del Sassuolo in casa contro lo Spezia. Decisivo il gol su calcio di rigore di Domenico Berardi, che replica il penalty realizzato contro la Roma. Tre punti fondamentali anche per l’Atalanta, che torna al successo in rimonta contro l’Empoli: 2-1 il risultato finale a favore degli uomini di Gasperini.

Un weekend che presenta tanti big match: domenica il Napoli di Luciano Spalletti farà visita al Torino, match seguito dal derby della Capitale fra Lazio e Roma e il derby d’Italia Inter – Juventus.

LE PARTITE

Venerdì 17 marzo

Sassuolo – Spezia: FINALE 1 – 0 Marcatori: 26′ s.t. Berardi (S) su rigore

Atalanta – Empoli: FINALE: 2 – 1 Marcatori: 44′ p.t. Ebuhei (E), 13′ s.t. De Roon (A), 41′ s.t. Hojlund (A)

Sabato 18 marzo

Monza – Cremonese (ore 15.00)

Salernitana – Bologna (ore 18.00)

Udinese – Milan (ore 20.45)

Domenica 19 marzo

Sampdoria – Verona (ore 12.30)

Fiorentina – Lecce (ore 15.00)

Torino – Napoli (ore 15.00)

Lazio – Roma (ore 18.00)

Inter – Juventus (ore 20.45)

