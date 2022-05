MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Continua l’appassionante lotta Scudetto e in questa giornata è l’Inter a giocare per prima. I nerazzurri affrontano l’Empoli, mentre il Milan gioca domenica sera contro il Verona in trasferta. Il Napoli è ospite del Torino, mentre la Juventus affronta il Genoa.

LE PARTITE

Venerdì 6 maggio

Inter – Empoli: ore 18.45

Genoa – Juventus: ore 21.00

Sabato 7 maggio

Torino – Napoli: ore 15.00

Sassuolo – Udinese: ore 18.00

Lazio – Sampdoria: ore 20.45

Domenica 8 maggio

Spezia – Atalanta: ore 12.30

Venezia – Bologna: ore 15.00

Salernitana – Cagliari: ore 18.00

Verona – Milan: ore 20.45

Lunedì 9 maggio

Fiorentina – Roma: ore 20.45

