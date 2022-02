MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

La 26a giornata di Serie A inizia, venerdì, con il derby della Mole: Juventus – Torino. Un match importante per i bianconeri che puntano al quarto posto, così come ci sarà un impegno complicato anche per l’altra squadra che punta ad un posto in Champions: l’Atalanta, che sfida la Fiorentina.

LE PARTITE

Venerdì 18 febbraio

Juventus – Torino: ore 20.45

Sabato 19 febbraio

Sampdoria – Empoli: ore 15.00

Roma – Verona: ore 18.00

Salernitana – Milan: ore 20.45

Domenica 20 febbraio

Fiorentina – Atalanta: ore 12.30

Venezia – Genoa: ore 15.00

Inter – Sassuolo: ore 18.00

Udinese – Lazio: ore 20.45

Lunedì 21 febbraio

Cagliari – Napoli: ore 19.00

Bologna – Spezia: ore 21.00