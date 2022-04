MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

L’Inter chiama, il Milan risponde. Pur con qualche sofferenza nel finale, l’Inter supera lo Spezia 1-3 e centra un’altra vittoria in campionato. I rossoneri hanno invece la meglio sul Genoa davanti ai 20 mila di San Siro.

All’appello ora manca l’altra squadra in lotta per il titolo, il Napoli, che però giocherà solo lunedì (e lo farà contro la Roma, reduce dalla qualificazione in Conference League). Tutte le altre in campo nel sabato di Pasqua, con la Juventus che ospita il Bologna.

LE PARTITE E I RISULTATI

Venerdì 15 aprile

Spezia – Inter: FINALE 1 – 3 Marcatori: 31′ p.t. Brozovic (I), 28′ s.t. Lautaro Martinez (I), 43′ s.t. Maggiore (S), 49′ s.t. Sanchez (I)

Milan – Genoa: FINALE 2 – 0 Marcatori: 11′ p.t. Leao (M), 42′ s.t. Messias (M)

Sabato 16 aprile

Cagliari – Sassuolo: 12.30

Sampdoria – Salernitana: ore 14.30

Udinese – Empoli: ore 14.30

Fiorentina – Venezia: ore 16.30

Juventus – Bologna: ore 18.30

Lazio – Torino: ore 20.45

Lunedì 18 aprile

Napoli – Roma: ore 20.45

Atalanta – Verona: ore 21.00