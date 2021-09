MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Dopo due giorni di pausa, la Serie A riparte con la sesta giornata. Il Milan vince in trasferta contro lo Spezia e sorpassa il Napoli capolista in attesa del match di domenica tra gli azzurri (appunto) e il Cagliari. In programma anche i derby: Roma-Lazio (domenica) e Inter-Atalanta (sabato).

IL PROGRAMMA

Sabato 25 settembre

Spezia – Milan: FINALE 1 – 2 Marcatori: 3′ s.t. Maldini (M), 35′ s.t. Verde (S), 42′ s.t. Diaz (M)

Inter – Atalanta: ore 18.00

Genoa – Verona: ore 20.45

Domenica 26 settembre

Juventus – Sampdoria: ore 12.30

Empoli – Bologna: ore 15.00

Sassuolo – Salernitana: ore 15.00

Udinese – Fiorentina: ore 15.00

Lazio – Roma: ore 18.00

Napoli – Cagliari: ore 20.45

Lunedì 27 settembre

Venezia – Torino: ore 20.45