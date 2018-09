Il Sassuolo di De Zerbi continua a volare: terza vittoria in 5 gare e secondo posto in classifica (provvisorio). E dire che la partita era cominciata in salita, dopo solo un minuto Caputo aveva portato in vantaggio i toscani. Poi la rimonta, con l’Empoli rimasto in dieci. Gara piacevole e spettacolare.

L’Inter, dopo l’esaltante vittoria contro il Tottenham, fa visita alla Sampdoria. Il Napoli gioca in casa del Torino, mentre la Roma cerca il riscatto contro il Bologna di Inzaghi, bisognoso di punti (e di gol). Frosinone – Juventus chiude la giornata.

SERIE A, IL PROGRAMMA SU SKY E DAZN

Il programma delle gare:

Venerdì 21 settembre

Sassuolo – Empoli: FINALE 3 – 1 Marcatori: 1′ p.t. Caputo (E), 13′ p.t. Boateng (S), 12′ s.t. Ferrari (S), 40′ s.t. Di Francesco (S). Al 26′ s.t. espulso Zajc (E)

Sabato 22 settembre

Parma – Cagliari: ore 15

Fiorentina – Spal: ore 18

Sampdoria – Inter: ore 20.30

Domenica 23 settembre

Torino – Napoli: ore 12.30

Bologna – Roma: ore 15

Chievo – Udinese: ore 15

Lazio – Genoa: ore 15

Milan – Atalanta: ore 18

Frosinone – Juventus: ore 20.30